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Посол ЄС порадив Україні повернути е-декларування для пришвидшення вступу в ЄС

Фото: в ЄС Україні радять відновити декларування доходів чиновників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україні необхідно поновити е-декларування для чиновників після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму мікроблозі в Twitter заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він зауважив, що останнім часом досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення.

"Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна - гарний тест на справжню відданість справі", - написав Маасікас.

Вступ України в ЄС

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

Вчора ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться вже до кінця 2023 року.

Детальніше про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна рухається до інтеграції з Європейським союзом "на максимальній крейсерській швидкості". Він повідомив, що у разі відсутності форс-мажорів, перемовини щодо членства в ЄС можуть початись до кінця поточного року.

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