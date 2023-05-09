Посол ЄС у Китаї назвав дзвінок Сі Цзіньпіна Зеленському позитивним кроком

Нещодавня телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським була дуже позитивним кроком. Однак необхідно докласти більше зусиль для досягнення миру.

Про це заявив посол Європейського союзу в Китаї Хорхе Толедо Альбінана, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми хотіли б, щоб Китай пішов далі і допоміг більшому досягти справедливого світу, який передбачає виведення російських військ з України", - заявив Альбінана на прес-конференції у китайській столиці.

Альбінана сказав, що очікування подальшого діалогу на високому рівні цього року включають стратегічні переговори між головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ган, а також такі теми, як торгівля та економіка, цифрові справи та клімат.