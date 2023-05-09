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Посол ЄС у Китаї назвав дзвінок Сі Цзіньпіна Зеленському позитивним кроком

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Китай, Вівторок 09 травня 2023 10:11
Посол ЄС у Китаї назвав дзвінок Сі Цзіньпіна Зеленському позитивним кроком Фото: голова Сі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нещодавня телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським була дуже позитивним кроком. Однак необхідно докласти більше зусиль для досягнення миру.

Про це заявив посол Європейського союзу в Китаї Хорхе Толедо Альбінана, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми хотіли б, щоб Китай пішов далі і допоміг більшому досягти справедливого світу, який передбачає виведення російських військ з України", - заявив Альбінана на прес-конференції у китайській столиці.

Альбінана сказав, що очікування подальшого діалогу на високому рівні цього року включають стратегічні переговори між головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ган, а також такі теми, як торгівля та економіка, цифрові справи та клімат.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Державні ЗМІ повідомили, що під час їхньої розмови Сі сказав Зеленському, що Китай направить в Україну спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами, які прагнуть миру.

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