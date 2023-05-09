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Посол ЕС в Китае назвал звонок Си Цзиньпина Зеленскому позитивным шагом

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Китай, Вторник 09 мая 2023 10:11
Посол ЕС в Китае назвал звонок Си Цзиньпина Зеленскому позитивным шагом Фото: председатель Си (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Недавний телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским был очень позитивным шагом. Однако не обходимо приложить больше усилий для достижения мира.

Об этом заявил посол Европейского союза в Китае Хорхе Толедо Альбинана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы, чтобы Китай пошел дальше и помог большему достичь справедливого мира, который предполагает вывод российских войск из Украины", - заявил Альбинана на пресс-конференции в китайской столице.

Альбинана сказал, что ожидания дальнейшего диалога на высоком уровне в этом году включают стратегические переговоры между главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Китая Цинь Ган, а также такие темы, как торговля и экономика, цифровые дела и климат.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Государственные СМИ сообщили, что во время их разговора Си сказал Зеленскому, что Китай направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми сторонами, стремящимися к миру.

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