Посол ЄС про атаку на російські аеродроми: в України є свої карти

Атака українських дронів на російські стратегічні бомбардувальники доводить, що в України є "карти" на руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Євросоюзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook .

"Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій", - додала посол.

Матернова звернула увагу, що ціллю атаки стали аеродроми, звідки вилітали російські стратегічні бомбардувальники, щоб бити по українських цивільних об'єктах, дітях і лікарнях.

Дипломат наголосила, що вчорашній український удар по російських аеродромах викликав захоплення у всього світу.

Заява Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посварився з президентом України Володимиром Зеленським, коли той приїхав до Білого дому наприкінці лютого.

Тоді американський лідер стверджував, що у президента України "немає карт" і всі козирі - у Росії.

Але вчора, 1 червня, Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої було уражено десятки російських стратегічних бомбардувальників.

За словами голови СБУ Василя Малюка, загалом вдалося вразити 41 ворожий літак. Йдеться про А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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