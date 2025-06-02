Посол ЕС об атаке на российские аэродромы: у Украины есть свои карты

Атака украинских дронов на российские стратегические бомбардировщики доказывает, что у Украины есть "карты" на руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Евросоюза в Украине Катарину Матернову в Facebook .

"Именно поэтому важно признать: нет, Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои карты. Она имеет сильную оборонную отрасль, способна к инновациям и имеет потенциал для проведения таких операций", - добавила посол.

Матернова обратила внимание, что целью атаки стали аэродромы, откуда вылетали российские стратегические бомбардировщики, чтобы бить по украинским гражданским объектам, детям и больницам.

Дипломат подчеркнула, что вчерашний украинский удар по российским аэродромам вызвал восхищение у всего мира.

Заявление Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот приехал в Белый дом в конце февраля.

Тогда американский лидер утверждал, что у президента Украины "нет карт" и все козыри - у России.

Но вчера, 1 июня, Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой были поражены десятки российских стратегических бомбардировщиков.

По словам главы СБУ Василия Малюка, всего удалось поразить 41 вражеский самолет. Речь о А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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