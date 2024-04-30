Посол Данії розповів, як контролюють виділені Україні гроші

Усі закупівлі, які Данія робить для проектів в Україні, здійснюються через міжнародні організації. Питання корупції досить чутливе.

Про це посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен сказав в і інтерв’ю РБК-Україна .

"Це справді питання номер один, яке я отримую, коли до мене приїжджають делегації, бо, з одного боку, є сильна підтримка України. З іншого боку, є занепокоєння, страх, що, можливо, буде відсутність підзвітності, буде корупція та ще щось. Тому ми дуже свідомо ставимося до зниження ризику корупції в нашій підтримці", - повідомив він.

За його словами, усі закупівлі, які Данія робить у Миколаєві, здійснюються не на місці. "Жодних місцевих закупівель немає, все здійснюється через міжнародні організації, насамперед закупівельне агентство системи ООН. І це один із способів зниження ризику корупції", - сказав Міккельсен.

Як зазначив посол, якщо будуть якісь реальні докази корупції, "це було б найгірше, що могло статися".

"Тому ми маємо сильний та спільний інтерес з нашими українськими друзями у тому, щоб боротьба з корупцією тривала, щоб було зроблено все для зниження ризику корупції", - додав він.

Данія також реалізує Європейську антикорупційну ініціативу, яка, по суті, створила антикорупційні інституції. Також існує партнерство з деякими муніципалітетами, вони називаються "містами чесності", одне з них - Миколаїв, тому їм доводиться відповідати жорстким вимогам щодо зниження ризику корупції, розповів посол.

Допомога Данії

Данія з початку вторгнення Росії у 2022 році активно допомагає Україні зброєю та фінансами. У квітні уряд Данії ухвалив рішення виділити 300 млн євро крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.

У лютому 2024 року Данія передала Україні всю свою артилерію разом зі зброєю, боєприпасами та системами ППО, які не потрібні їм, і закликала інших західних партнерів зробити те ж саме.