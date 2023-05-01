Посол Британії про передачу Україні F-16: йдеться про опанування складної техніки

У питанні надання Україні сучасних винищувачів F-16 йдеться про опанування складних технологій, а не про зволікання уряду Британії з ухваленням відповідного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс в інтерв'ю Радіо NV .

Посол зазначила, що прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак чітко заявив під час візиту до Києва, що країна зробить свій внесок, навчаючи пілотів на сучасних літаках, які потрібні Україні.

Однак, за її словами, було зрозуміло, що це довгостроковий проєкт, оскільки "є проблема можливостей та доступності, а також проблема часу, який потрібен, щоб освоїти ці сучасні технології".

"Ми дивимося на винищувачі як на запоруку вашої майбутньої безпеки, тому зараз, відверто кажучи, я зосереджена на тому, що потрібно саме зараз, - на танках Challenger, які ми постачаємо, та на навчаннях українських солдатів, які ми проводимо, на артилерії, яку ми надали", - сказала Сіммонс.

Посол додала, що і вона, і прем’єр-міністр Британії бачать два рівні того, що Україні необхідно для бою зараз і що потрібно для безпеки в майбутньому.

"Винищувачі - у проміжку між цим "зараз" та майбутнім. Але це не зволікання, просто ми говоримо про дуже складну техніку", - наголосила Сіммонс.