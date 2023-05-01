Посол Британии о передаче Украине F-16: речь идет об освоении сложной техники

В вопросе предоставления Украине современных истребителей F-16 речь идет об освоении сложных технологий, а не о промедлении правительства Британии с принятием соответствующего решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс в интервью Радио NV .

Посол отметила, что премьер-министр Британии Риши Сунак четко заявил во время визита в Киев, что страна внесет свой вклад, обучая пилотов на современных самолетах, которые нужны Украине.

Однако, по ее словам, было понятно, что это долгосрочный проект, поскольку "есть проблема возможностей и доступности, а также проблема времени, которое нужно, чтобы освоить эти современные технологии".

"Мы смотрим на истребители как на залог вашей будущей безопасности, поэтому сейчас, откровенно говоря, я сосредоточена на том, что нужно именно сейчас - на танках Challenger, которые мы поставляем, и на учениях украинских солдат, которые мы проводим, на артиллерии, которую мы предоставили", - сказала Симмонс.

Посол добавила, что и она, и премьер-министр Британии видят два уровня того, что Украине необходимо для боя сейчас и что нужно для безопасности в будущем.

"Истребители - в промежутке между этим "сейчас" и будущим. Но это не промедление, просто мы говорим об очень сложной технике", - подчеркнула Симмонс.