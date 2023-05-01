Посол Британии о передаче Украине F-16: речь идет об освоении сложной техники
В вопросе предоставления Украине современных истребителей F-16 речь идет об освоении сложных технологий, а не о промедлении правительства Британии с принятием соответствующего решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс в интервью Радио NV.
Посол отметила, что премьер-министр Британии Риши Сунак четко заявил во время визита в Киев, что страна внесет свой вклад, обучая пилотов на современных самолетах, которые нужны Украине.
Однако, по ее словам, было понятно, что это долгосрочный проект, поскольку "есть проблема возможностей и доступности, а также проблема времени, которое нужно, чтобы освоить эти современные технологии".
"Мы смотрим на истребители как на залог вашей будущей безопасности, поэтому сейчас, откровенно говоря, я сосредоточена на том, что нужно именно сейчас - на танках Challenger, которые мы поставляем, и на учениях украинских солдат, которые мы проводим, на артиллерии, которую мы предоставили", - сказала Симмонс.
Посол добавила, что и она, и премьер-министр Британии видят два уровня того, что Украине необходимо для боя сейчас и что нужно для безопасности в будущем.
"Истребители - в промежутке между этим "сейчас" и будущим. Но это не промедление, просто мы говорим об очень сложной технике", - подчеркнула Симмонс.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно будет время на их подготовку и обучение пилотов, но кроме этого, нужно будет и дальше поддерживать их в надлежащем состоянии.
Также ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников.
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