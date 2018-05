Посол Британии встречает фанатов "Ливерпуля" в аэропорту "Борисполь"

Болельщики "Ливерпуля" автобусами отправляются в город

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в столичном аэропорту "Борисполь" встречает фанатов "Ливерпуля", которые приехали на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Работаю на утренней консульской смене в аэропорту "Борисполь" перед финалом Лиги чемпионов в этот вечер. Болельщики "Ливерпуля" приезжают и на автобусах отправляются в город", - сообщила Гоф.

Working the morning consular shift at Boryspil Airport ahead of this evening's #UCLfinal Liverpool fans arriving and being bussed into the city. pic.twitter.com/Kb1sUFGz5F