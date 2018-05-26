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Посол Британии встречает фанатов "Ливерпуля" в аэропорту "Борисполь"

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 13:05
Фото: посол Британии (twitter.com/JudithGoughFCO)
Фото: посол Британии (twitter.com/JudithGoughFCO)

Болельщики "Ливерпуля" автобусами отправляются в город

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в столичном аэропорту "Борисполь" встречает фанатов "Ливерпуля", которые приехали на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Работаю на утренней консульской смене в аэропорту "Борисполь" перед финалом Лиги чемпионов в этот вечер. Болельщики "Ливерпуля" приезжают и на автобусах отправляются в город", - сообщила Гоф.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поприветствовал команды и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве и пожелал победы сильнейшему.

По состоянию на утро пограничники оформили почти 10 тыс. гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

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Теги публикации: Ливерпуль, Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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