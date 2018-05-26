Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко поприветствовал команды и болельщиков Лиги чемпионов в Киеве

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 09:51
Иллюстративное фото (uefa.com)
Иллюстративное фото (uefa.com)

Президент пожелал победы сильнейшему

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал команды и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве и пожелал победы сильнейшему. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!" - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной радой 22 мая 2018 года.

Реал - Ливерпуль: онлайн трансляция (счет 3:1) Финал ЛЧ в Киеве: ограничения движения в центре вводятся через несколько часов
Теги публикации: Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top