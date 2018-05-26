Порошенко поприветствовал команды и болельщиков Лиги чемпионов в Киеве

Президент пожелал победы сильнейшему

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал команды и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве и пожелал победы сильнейшему. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!" - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной радой 22 мая 2018 года.