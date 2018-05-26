Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Посол Британії зустрічає фанатів "Ліверпуля" в аеропорту "Бориспіль"

НовиниФінал Ліги чемпіонів    26.05.2018 - 13:05
Фото: посол Британії (twitter.com/JudithGoughFCO)
Фото: посол Британії (twitter.com/JudithGoughFCO)

Вболівальники "Ліверпуля" автобусами вирушають у місто

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в столичному аеропорту "Бориспіль" зустрічає фанатів "Ліверпуля", які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Працюю на ранковій консульській зміні в аеропорту "Бориспіль" перед фіналом Ліги чемпіонів цього вечора. Вболівальники "Ліверпуля" приїжджають і автобусами вирушають у місто", - повідомила Гоф.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що президент України Петро Порошенко привітав команди і вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві та побажав перемоги найсильнішому.

Станом на ранок прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.

Реал - Ліверпуль: анонс матчу Прикордонники оформили майже 10 тис. гостей та вболівальників Ліги чемпіонів
Теги публікації: Ливерпуль, Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top