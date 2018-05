Посол Британії зустрічає фанатів "Ліверпуля" в аеропорту "Бориспіль"

Вболівальники "Ліверпуля" автобусами вирушають у місто

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в столичному аеропорту "Бориспіль" зустрічає фанатів "Ліверпуля", які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Працюю на ранковій консульській зміні в аеропорту "Бориспіль" перед фіналом Ліги чемпіонів цього вечора. Вболівальники "Ліверпуля" приїжджають і автобусами вирушають у місто", - повідомила Гоф.

Working the morning consular shift at Boryspil Airport ahead of this evening’s #UCLfinal Liverpool fans arriving and being bussed into the city. pic.twitter.com/Kb1sUFGz5F