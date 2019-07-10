Посол Британии в США подал в отставку после критики Трампа

Фото: Ким Даррок (GettyImages)

Премьер-министр Тереза Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Даррока

Посол Великобритании в США Ким Даррок подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Даррок направил в МИД прошение об отставке 10 июля. Он напомнил, что срок его полномочий истекает позднее в 2019 году, однако "в нынешних обстоятельствах было бы ответственным" уйти и уступить место новому послу. Премьер-министр Тереза Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Даррока.

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера сделал заявление после того, как в СМИ утекла дипломатическая переписка британского посла. В своих письмах Деррок называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными. В свою очередь, президент США сказал, что очень критично относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй проводили Brexit. Также Трамп заявил, что больше не хочет иметь дело с послом.

В связи с этим министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал "неуважительными и ошибочными" комментарии президента США Дональда Трампа.

По словам Ханта, американские дипломаты делятся частными мнениями с госсекретарем Майком Помпео, как и британские дипломаты со своим начальником в Лондоне.