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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

Минск, Среда 28 октября 2020 10:30
Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку
Фото: Владимир Астапенко (mfa gov by)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал второе заявление об отставке. Он подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства.

Об этом он рассказал изданию TUT.BY.

В заявлении посол требует увольнения на основании статьи 41 - "в связи с нарушением нанимателем законодательства, что препятствует выполнению моей работы по трудовому договору".

"После инаугурации, 23 сентября, подал заявление об увольнении с занимаемой должности по соглашению сторон согласно п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новую", - рассказал посол.

Астапенко заявил об отсутствии международной легитимности главы государства. По его словам, "это не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла".

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов в Беларуси.

Отметим, что глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило также ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

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