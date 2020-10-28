Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

Фото: Владимир Астапенко (mfa gov by)

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал второе заявление об отставке. Он подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства.

Об этом он рассказал изданию TUT.BY.

В заявлении посол требует увольнения на основании статьи 41 - "в связи с нарушением нанимателем законодательства, что препятствует выполнению моей работы по трудовому договору".

"После инаугурации, 23 сентября, подал заявление об увольнении с занимаемой должности по соглашению сторон согласно п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новую", - рассказал посол.

Астапенко заявил об отсутствии международной легитимности главы государства. По его словам, "это не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла".

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов в Беларуси.

Отметим, что глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило также ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.