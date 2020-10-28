Посол Білорусі в Аргентині подав у відставку

Фото: Володимир Астапенко (mfa gov by)

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав другу заяву про відставку. Він подав у відставку у зв'язку з порушенням наймачем законодавства.

Про це розповів виданню TUT.BY.

У заяві посол вимагає звільнення на підставі статті 41 - "у зв'язку з порушенням наймачем законодавства, що перешкоджає виконанню роботи за трудовим договором".

"Після інавгурації, 23 вересня, подав заяву про звільнення з займаної посади за угодою сторін згідно п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Ніякої реакції на це не отримав. Зараз я цю заяву відкликав і 27 жовтня подав нову", - розповів посол.

Астапенко заявив про відсутність міжнародної легітимності глави держави. За його словами, "це не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла".

Нагадаємо, посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку на тлі протестів у Білорусі.

Зазначимо, що глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило також пішов у відставку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнав, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на поразку.