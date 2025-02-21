Посол Австрії: Україна повинна вирішити, коли настане час для компромісів

За словами посла, для Австрії очевидно те, що мирні переговори не повинні відбуватися без України або за її спиною.

"Очевидно, що Україна дуже хоробро бореться за свою незалежність. Ніхто не очікував, що майже три роки потому ми все ще можемо сидіти в демократичній Україні. І це наша основа, це наш орієнтир, що Україна повинна вирішити, коли настане час для компромісів. А компроміси завжди дуже болючі", - додав він.

Бенкьо додав, що позиція Відня полягає в тому, що він поважає суверенітет й цілісність України в кордонах 1991-го. Водночас важливо враховувати реальність, ситуацію на місцях, втрати й руйнування.