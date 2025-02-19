Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Буданова в інтерв'ю Defence24.

"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", - заявив Буданов у відповідь.

У керівника ГУР запитали щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України, і чи вважає він, що такі переговори призведуть до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.

Переговори США та РФ

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії 18 лютого пройшли переговори між представника США та Росії. Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч пройшла позитивно.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

В адміністрації Дональда Трампа заявляють про човникову дипломатію і що говоритимуть з обидвома сторонами конфлікту. Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

В Україні наголошують, що будь-які переговори не можуть проходити за спиною України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів між США та РФ у Саудівській Аравії.

Крім того, Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії, тому що не хоче "збігів" після зустрічі між російськими та американськими делегаціями.

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