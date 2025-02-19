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Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України

Київ, Середа 19 лютого 2025 11:00
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Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Буданова в інтерв'ю Defence24.

У керівника ГУР запитали щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України, і чи вважає він, що такі переговори призведуть до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.

"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", - заявив Буданов у відповідь.

Переговори США та РФ

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії 18 лютого пройшли переговори між представника США та Росії. Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч пройшла позитивно.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

В адміністрації Дональда Трампа заявляють про човникову дипломатію і що говоритимуть з обидвома сторонами конфлікту. Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

В Україні наголошують, що будь-які переговори не можуть проходити за спиною України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів між США та РФ у Саудівській Аравії.

Крім того, Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії, тому що не хоче "збігів" після зустрічі між російськими та американськими делегаціями.

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Головне управління розвідки Кирило Буданов ГУР Мирні переговори
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