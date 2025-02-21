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Посол Австрії: Україна повинна вирішити, коли настане час для компромісів

П'ятниця 21 лютого 2025 12:55
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Посол Австрії: Україна повинна вирішити, коли настане час для компромісів Фото: Арад Бенкьо, посол Австрії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Мирні переговори щодо повномасштабної війни не повинні відбуватися без участі України. Водночас Київ повинен вирішити, коли настане час для компромісів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

За словами посла, для Австрії очевидно те, що мирні переговори не повинні відбуватися без України або за її спиною.

"Очевидно, що Україна дуже хоробро бореться за свою незалежність. Ніхто не очікував, що майже три роки потому ми все ще можемо сидіти в демократичній Україні. І це наша основа, це наш орієнтир, що Україна повинна вирішити, коли настане час для компромісів. А компроміси завжди дуже болючі", - додав він.

Бенкьо додав, що позиція Відня полягає в тому, що він поважає суверенітет й цілісність України в кордонах 1991-го. Водночас важливо враховувати реальність, ситуацію на місцях, втрати й руйнування.

Можливі переговори між Україною та Росією

Нещодавно у Саудівській Аравії пройшли переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки (США). При цьому державний секретар Штатів Марко Рубіо запевнив у тому, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

Після цього в Києві наголосили, що будь-який діалог не повинен проходити за спиною України. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не знала про переговори Росії та США й не планує їх визнавати.

Як відзначав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

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