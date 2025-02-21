Посол Австрии: Украина должна решить, когда наступит время для компромиссов
Мирные переговоры по полномасштабной войне не должны происходить без участия Украины. В то же время Киев должен решить, когда наступит время для компромиссов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Австрии в Украине Арад Бенкьо.
По словам посла, для Австрии очевидно то, что мирные переговоры не должны происходить без Украины или за ее спиной.
"Очевидно, что Украина очень храбро борется за свою независимость. Никто не ожидал, что почти три года спустя мы все еще можем сидеть в демократической Украине. И это наша основа, это наш ориентир, что Украина должна решить, когда наступит время для компромиссов. А компромиссы всегда очень болезненны", - добавил он.
Бенкьо добавил, что позиция Вены заключается в том, что она уважает суверенитет и целостность Украины в границах 1991-го. В то же время важно учитывать реальность, ситуацию на местах, потери и разрушения.
Возможные переговоры между Украиной и Россией
Недавно в Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки (США). При этом государственный секретарь Штатов Марко Рубио заверил в том, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
После этого в Киеве подчеркнули, что любой диалог не должен проходить за спиной Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не знала о переговорах России и США и не планирует их признавать.
Как отмечал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта.
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