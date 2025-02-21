Посол Австрии: Украина должна решить, когда наступит время для компромиссов

Мирные переговоры по полномасштабной войне не должны происходить без участия Украины. В то же время Киев должен решить, когда наступит время для компромиссов.

По словам посла, для Австрии очевидно то, что мирные переговоры не должны происходить без Украины или за ее спиной.

"Очевидно, что Украина очень храбро борется за свою независимость. Никто не ожидал, что почти три года спустя мы все еще можем сидеть в демократической Украине. И это наша основа, это наш ориентир, что Украина должна решить, когда наступит время для компромиссов. А компромиссы всегда очень болезненны", - добавил он.

Бенкьо добавил, что позиция Вены заключается в том, что она уважает суверенитет и целостность Украины в границах 1991-го. В то же время важно учитывать реальность, ситуацию на местах, потери и разрушения.