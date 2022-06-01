Пособники "Исламского государства" в Конго убили почти три десятка мирных жителей

По данным Красного Креста, по меньшей мере 27 мирных жителей были убиты членами повстанческой группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на востоке Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

АДС является филиалом "Исламского государства" в Демократической Республике Конго. Организация обвиняется в убийстве тысяч мирных жителей на востоке Конго. После нападения полиция преследовала нападавших и арестовала одного преступника, также семеро были убиты при задержании.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции на основные рынки Африки и Азии почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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