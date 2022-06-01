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Пособники "Исламского государства" в Конго убили почти три десятка мирных жителей

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Киншаса, Среда 01 июня 2022 03:42
Пособники "Исламского государства" в Конго убили почти три десятка мирных жителей Полиция Конго (Фото: theafricareport.com)
Автор: Константин Широкун

По данным Красного Креста, по меньшей мере 27 мирных жителей были убиты членами повстанческой группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на востоке Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

АДС является филиалом "Исламского государства" в Демократической Республике Конго. Организация обвиняется в убийстве тысяч мирных жителей на востоке Конго. После нападения полиция преследовала нападавших и арестовала одного преступника, также семеро были убиты при задержании.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции на основные рынки Африки и Азии почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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Африка Конго Исламское государство
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