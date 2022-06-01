Посібники "Ісламської держави" в Конго вбили майже три десятки мирних жителів

За даними Червоного Хреста, щонайменше 27 мирних жителів були вбиті членами повстанського угруповання "Альянс демократичних сил" (АДС) на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

АДС є філією "Ісламської держави" в Демократичній Республіці Конго. Організація звинувачується у вбивстві тисяч мирних жителів на сході Конго. Після нападу поліція переслідувала нападників і заарештувала одного злочинця, також семеро були вбиті при затриманні.

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