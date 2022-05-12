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На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги

Фото: льготы и субсидии будут выплачены в ближайшее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины в начале мая (2-3 мая) в полном объеме профинансовало заявки для выплат социальных пособий, льгот и субсидий за май на общую сумму 8,0 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, указанная сумма средств направлена в регионы структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для дальнейшего проведения указанных социальных выплат.

В большинстве регионов соответствующие средства уже зачислены на банковские счета получателей или перечислены АО "Укрпочта" для выплаты наличных людям. В отдельных регионах соответствующее финансирование продолжается, отметили в пресс-службе.

"Таким образом, с учетом текущей ситуации в стране, средства всем получателям уже в ближайшие дни поступят на счета, открытые в учреждении уполномоченных банков и через выплатные объекты АО "Укрпочта" или на персональные учетные записи получателей в АО "Ощадбанк"", - говорится в сообщении.

Напомним, во время военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Это позволило обеспечить выплаты более чем 1 миллиону человек из наиболее пострадавших территорий.

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Министерство социальной политики