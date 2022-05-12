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На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші

Фото: пільги та субсидії будуть виплачені найближчим часом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України на початку травня (2-3 травня) в повному обсязі профінансовало заявки для виплат соціальних допомог, пільг та субсидій за травень на загальну суму 8,0 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, зазначена сума коштів спрямована в регіони структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для подальшого здійснення вказаних соціальних виплат.

У більшості регіонів відповідні кошти вже зараховано на банківські рахунки одержувачів або перераховано АТ "Укрпошта" для виплати готівки людям. В окремих регіонах відповідне фінансування триває, зазначили в прес-службі.

"Таким чином, з урахуванням поточної ситуації в країні, кошти всім одержувачам вже найближчими днями надійдуть на рахунки, відкриті в установі уповноважених банків та через виплатні об’єкти АТ "Укрпошта" або на персональні облікові записи одержувачів в АТ "Ощадбанк"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.

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Міністерство соціальної політики