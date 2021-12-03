На пособия безработным не хватает 1,7 млрд гривен. Кабмин планирует выделить деньги из бюджета

Министерство экономики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о выделении средств для финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обеспечение в 2020 году финансовой стабильности Фонда стало возможным только благодаря выделению 5,4 млрд грн финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19 (это составило 32% годовых расходов на выплату пособий по безработице).

В 2021 году финансовое состояние Фонда остается нестабильным. Доходы в Фонд не обеспечивают потребность в расходах (в январе-октябре среднедневные доходы составляют - 65 млн грн, а потребность в расходах - 80 млн грн). Среднемесячная численность получателей пособия по безработице в январе-октябре составила 326 тыс. человек, что на 12% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Однако расчетный среднемесячный размер выплаты пособия по безработице в январе-октябре на 16% превысил соответствующий показатель 2020 года и составил 4 135 грн. С учетом оперативной информации региональных центров занятости выделение средств из госбюджета позволит провести социальные выплаты ориентировочно для 341,8 тыс. человек, отметили в Минэкономики.

"Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 1 715 117,5 тыс. гривен", - говорится в документе.