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На виплати безробітним не вистачає 1,7 млрд гривень. Уряд планує виділити кошти з бюджету

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 14:53
На виплати безробітним не вистачає 1,7 млрд гривень. Уряд планує виділити кошти з бюджету Фото: безробітним виділять з бюджету 1,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки України підготувало проект постанови Кабінету міністрів про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З держбюджету за програмою боротьби з COVID-19 планується виділити 1,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, забезпечення у 2020 році фінансової стабільності Фонду стало можливим лише завдяки виділенню 5,4 млрд грн фінансової допомоги з Фонду боротьби з COVID-19 (це склало 32% річних видатків на виплату допомоги по безробіттю).

В 2021 році фінансовий стан Фонду залишається нестабільним. Доходи до Фонду не забезпечують потребу у видатках (у січні-жовтні середньоденні доходи складають - 65 млн грн, а потреба у видатках - 80 млн грн). Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги по безробіттю у січні-жовтні склала 326 тис. осіб, що на 12% менше відповідного показника минулого року.

Проте, розрахунковий середньомісячний розмір виплати допомоги по безробіттю у січні-жовтні на 16% перевищив відповідний показник 2020 року та склав 4 135 грн. З урахуванням оперативної інформації регіональних центрів зайнятості виділення коштів з держбюджету дозволить здійснити соціальні виплати орієнтовно 341,8 тис. осіб, зазначили в Мінекономіки.

"Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю у 2021 році, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі 1 715 117,5 тис гривень", - йдеться в документі.

Нагадаємо, з 1 грудня максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс з 9516 грн до 9924 грн за місяць.

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