На пособия безработным из госбюджета выделят дополнительные 3,5 млрд гривен

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в 2020 году произошел рост получателей пособия по безработице на 40%. На 1 января 2020 года численность получателей составляла - 285 тыс. человек, а на 1 января 2021 года их уже - 400 тыс. человек.

"В связи с этим, доходы в Фонд от уплаты ЕСВ работодателями не обеспечивали расходы, что приводило к задержкам по выплатам пособий по безработице", - говорится в документе.

В 2021 году финансовое состояние Фонда не стабилизировалось. Доходы Фонда не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют - 57 млн грн, а потребность в расходах - 83 млн грн).

"Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты помощи по безработице, сохранения занятости работников, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, а уже на сегодня есть задержка финансирования пособия по безработице в сумме 620,2 млн грн для 271 643 тысяч безработных, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме - 3493143,4 тыс. гривен", - говорится в документе.