На виплати безробітним з держбюджету виділять додаткові 3,5 млрд гривень

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, у 2020 році відбулось зростання одержувачів допомоги по безробіттю на 40%. На 1 січня 2020 року чисельність одержувачів складала - 285 тис осіб, а на 1 січня 2021 року їх вже - 400 тис осіб.

"У зв’язку з цим, доходи до Фонду від сплати роботодавцями ЄСВ не забезпечували видатки, що призводило до затримок з виплат допомоги по безробіттю", - йдеться в документі.

У 2021 році фінансовий стан Фонду не стабілізувався. Доходи до Фонду не забезпечують потребу у видатках (середньоденні доходи складають - 57 млн грн, а потреба у видатках - 83 млн грн).

"Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю, збереження зайнятості працівників, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, а вже на сьогодні є затримка з фінансування допомоги по безробіттю у сумі 620,2 млн грн для 271 643 тисяч безробітних, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі - 3493143,4 тис. гривень", - йдеться в документі.