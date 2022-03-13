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Зеленский о потерях оккупантов: у них есть еще, но мы не сдаемся

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Киев, Воскресенье 13 марта 2022 13:49
Зеленский о потерях оккупантов: у них есть еще, но мы не сдаемся Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 18 дней войны Россия потеряла почти 13 тысяч военных. По его словам, у противника есть еще силы, но и Украина не будет сдаваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Почти 13 тысяч убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в двух чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники. Они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них еще есть, но и мы будем защищаться. Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Борется вся Украина героически", - отметил президент.

Напомним, по оценкам Bloomberg, экономика России за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций потеряла 30 миллиардов долларов. Это равно годовому бюджету пенсионного фонда страны-агрессора.

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