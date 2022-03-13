ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подивимося, чи здатні в Москві почути: Зеленський розраховує на доставку допомоги в Маріуполь

Новость на русском →
Київ, Неділя 13 березня 2022 13:54
Подивимося, чи здатні в Москві почути: Зеленський розраховує на доставку допомоги в Маріуполь Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський сподівається на розсудливість ворога в питанні відкриття гуманітарного коридору в заблокований Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ глави держави.

"Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наші колони у двох годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують священників православної церкви, вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. Сто тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути", – заявив Зеленський.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти взяли під контроль гуманітарний вантаж до Маріуполя на території Запорізької області. Періодично його розкрадали військові РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь Гуманітарна допомога Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді