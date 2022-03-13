Подивимося, чи здатні в Москві почути: Зеленський розраховує на доставку допомоги в Маріуполь

"Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наші колони у двох годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують священників православної церкви, вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. Сто тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути", – заявив Зеленський.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти взяли під контроль гуманітарний вантаж до Маріуполя на території Запорізької області. Періодично його розкрадали військові РФ.