Посмертна перемога: Вікторія Амеліна отримала престижну премію Джорджа Орвелла

Українська письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську, посмертно стала лауреаткою престижної премії Джорджа Орвелла за книгу "Дивлячись на жінок, що дивляться на війну".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну інформацію премії в соцмережі X.

Книга-переможниця - незавершена документальна праця, що поєднує свідчення очевидців, щоденники, історію та поезію. Передмову до неї написала канадська письменниця Маргарет Етвуд. У центрі - історії жінок, які документують війну та переживають її: правозахисниця Олександра Матвійчук, адвокатка та військова Євгенія Закревська, журналістка Євгенія Подобна, дослідниця воєнних злочинів "Казанова", бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк та інші.

Нагороду розміром 3000 фунтів прийняв чоловік письменниці Олексій. Усі кошти буде передано на підтримку Нью-Йоркського літературного фестивалю, який започаткувала Амеліна в містечку Нью-Йорк на Донеччині.

Амеліну нагородили у категорії Political Writing. Голова журі Кім Даррок назвав її працю "незабутньою картиною людських наслідків війни". Церемонія відбулася 25 червня в Лондоні.

Хто така Вікторія Амеліна

Українська письменниця Вікторія Амеліна померла 1 липня 2023 року в лікарні Дніпра від поранень, яких зазнала під час російського ракетного удару по ресторану в Краматорську 27 червня. У момент обстрілу вона перебувала в закладі разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників. У Вікторії залишився 10-річний син.

До літературної діяльності Амеліна понад десять років працювала в міжнародних IT-компаніях. Вона здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій із відзнакою в "Львівській політехніці" у 2007 році.

У 2015 році вирішила зосередитися на письменницькій кар’єрі. Її перша книжка для дітей "Хтось, або Водяне Серце" вийшла друком у 2016 році, а наступна - "Е-е-есторії екскаватора Еки" - у 2021-му.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амеліна приєдналася до організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини та порушення прав людини в Україні й інших країнах регіону.

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