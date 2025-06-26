Посмертная победа: Виктория Амелина получила престижную премию Джорджа Оруэлла

Украинская писательница Виктория Амелина, которая погибла в результате российского ракетного удара по Краматорску, посмертно стала лауреатом престижной премии Джорджа Оруэлла за книгу "Глядя на женщин, смотрящих на войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию премии в соцсети X.

Книга-победительница - незавершенный документальный труд, сочетающий свидетельства очевидцев, дневники, историю и поэзию. Предисловие к ней написала канадская писательница Маргарет Этвуд. В центре - истории женщин, которые документируют войну и переживают ее: правозащитница Александра Матвийчук, адвокат и военная Евгения Закревская, журналистка Евгения Подобная, исследовательница военных преступлений "Казанова", библиотекарь Юлия Какуля-Данилюк и другие.

Награду в размере 3000 фунтов принял муж писательницы Алексей. Все средства будут переданы на поддержку Нью-Йоркского литературного фестиваля, который основала Амелина в городке Нью-Йорк в Донецкой области.

Амелину наградили в категории Political Writing. Председатель жюри Ким Даррок назвал ее работу "незабываемой картиной человеческих последствий войны". Церемония состоялась 25 июня в Лондоне.

Кто такая Виктория Амелина

Украинская писательница Виктория Амелина умерла 1 июля 2023 года в больнице Днепра от ранений, которые получила во время российского ракетного удара по ресторану в Краматорске 27 июня. В момент обстрела она находилась в заведении вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. У Виктории остался 10-летний сын.

До литературной деятельности Амелина более десяти лет работала в международных IT-компаниях. Она получила степень магистра компьютерных технологий с отличием во "Львовской политехнике" в 2007 году.

В 2015 году решила сосредоточиться на писательской карьере. Ее первая книга для детей "Кто-то, или Водяное Сердце" вышла в 2016 году, а следующая - "Е-е-естории экскаватора Эки" - в 2021-м.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Амелина присоединилась к организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления и нарушения прав человека в Украине и других странах региона.

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