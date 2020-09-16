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Послы стран G7 призвали защитить антикоррупционные органы в Украине

Автор: Андрей Козловский

Послы стран "Большой семерки" заявляют о необходимости защиты добропорядочности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Они напомнили, что украинские антикоррупционные ведомства должны оставаться независимыми.

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Об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы стран G7 поприветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые сегодня", - говорится в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Украины вынес решение в деле относительно конституционности некоторых норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Кроме того, 28 августа Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Также РБК-Украина писало, что 21 августа бывшего руководителя САП Назара Холодницкого уволили с занимаемой должности и из органов прокуратуры.

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