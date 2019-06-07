ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Послы стран G7 приветствуют решение об отмене декларирования для активистов

Новости » Политика    07.06.2019 - 22:11
Послы стран G7 приветствуют решение об отмене декларирования для активистов
Флюстративне фото ( flickr.com/Lajos Antal)

Послы стран G7 считают, что долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине

Послы стран "Большой семерки" приветствовали решение Конституционного суда Украины о отмене электронных деклараций для общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении французского председательства в G7 в Twitter.

Как отмечается, послы стран G7 считают, что долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, 6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Как отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство относительно обжалования закона, который касается е-декларирование общественных активистов-антикоррупционеров.

Подчеркнем, в апреле 2018 года комитет Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты о отмена е-декларирования для общественных активистов.

КСУ опубликовал решение об отмене декларирования активистов Конституционный суд отменил электронное декларирование активистов
Новости Украины G7декларацияактивисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь