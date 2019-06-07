Послы стран G7 приветствуют решение об отмене декларирования для активистов

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Послы стран G7 считают, что долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине

Послы стран "Большой семерки" приветствовали решение Конституционного суда Украины о отмене электронных деклараций для общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении французского председательства в G7 в Twitter.

Как отмечается, послы стран G7 считают, что долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в сообщении.

Послы стран G7 приветствуют решение КС, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 7 июня 2019 г.

Отметим, 6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Как отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство относительно обжалования закона, который касается е-декларирование общественных активистов-антикоррупционеров.

Подчеркнем, в апреле 2018 года комитет Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты о отмена е-декларирования для общественных активистов.