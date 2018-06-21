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Послы стран G7 обеспокоены ситуацией с Сенцовым и другими политзаключенными

НовостиОбщество    21.06.2018 - 11:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Послы стран G7 просят РФ освободить украинских политзаключенных

Послы стран Большой семерки (G7) выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Об этом говорится в сообщении канадского председателя группы поддержки послов стран Большой семерки в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение, как часть более широкого обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России. Об этом он заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковою. По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам.

Отметим, как заявил заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, общественный резонанс не может повлиять на решение российского суда относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные, G7  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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