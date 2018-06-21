Послы стран G7 обеспокоены ситуацией с Сенцовым и другими политзаключенными

Послы стран G7 просят РФ освободить украинских политзаключенных

Послы стран Большой семерки (G7) выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Об этом говорится в сообщении канадского председателя группы поддержки послов стран Большой семерки в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение, как часть более широкого обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsov pic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 21, 2018

Напомним, недавно генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России. Об этом он заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковою. По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам.

Отметим, как заявил заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, общественный резонанс не может повлиять на решение российского суда относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова.