Посли країн G7 занепокоєні ситуацією із Сенцовим та іншими політв'язнями

Посли країн G7 просять РФ звільнити українських політв'язнів

Посли країн Великої сімки (G7) висловили глибоке занепокоєння ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. Про це йдеться у повідомленні канадського голови групи підтримки послів країн Великої сімки у Twitter.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. Їх звільнення, як частина ширшого обміну затриманими, буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsov pic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 21, 2018

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Росії. Про це він заявив після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. За словами Ягланда, Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин.

Зазначимо, як заявив заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, громадський резонанс не може вплинути на рішення російського суду щодо українського політв'язня Олега Сенцова.