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Інтерв'ю

Посли країн G7 занепокоєні ситуацією із Сенцовим та іншими політв'язнями

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 11:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Посли країн G7 просять РФ звільнити українських політв'язнів

Посли країн Великої сімки (G7) висловили глибоке занепокоєння ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. Про це йдеться у повідомленні канадського голови групи підтримки послів країн Великої сімки у Twitter.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. Їх звільнення, як частина ширшого обміну затриманими, буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Росії. Про це він заявив після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. За словами Ягланда, Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. 

Зазначимо, як заявив заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, громадський резонанс не може вплинути на рішення російського суду щодо українського політв'язня Олега Сенцова.

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Теги публікації: Олег Сенцов, политзаключенные, G7  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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