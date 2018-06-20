Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

За словами Ягланда, Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Росії. Про це він заявив після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, повідомляє "Інтерфакс".

За словами Ягланда, Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин.

"Якщо необхідно прохання на його (Сенцова, - ред.) помилування, я із задоволенням його подам на підставі Європейської конвенції з прав людини", - сказав Ягланд.

При цьому Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявляла, що Сенцов не буде просити про помилування.