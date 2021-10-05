Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых правок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7 .

Послы G7 надеются, что Верховная рада как можно быстрее вынесет на голосование законопроект о реформе СБУ без внесения новых правок в документ.

"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для превращения СБУ в современную службу безопасности, что способствует укреплению безопасности и процветанию Украины", - отмечается в заявлении.