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Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых правок

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу реформы Службы безопасности Украины. Послы призвали украинский парламент одобрить нынешнюю редакцию законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7.

Послы G7 надеются, что Верховная рада как можно быстрее вынесет на голосование законопроект о реформе СБУ без внесения новых правок в документ.

"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для превращения СБУ в современную службу безопасности, что способствует укреплению безопасности и процветанию Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, законопроект о реформе СБУ уже прошел профильный комитет. Планируется, что народные депутаты рассмотрят документ в октябре.

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Служба безопасности УкраиныG7Верховная рада