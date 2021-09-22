Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ: когда рассмотрит парламент
Фото: законопроект о реформе СБУ одобрил комитет Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Парламент начнет рассматривать документ в начале октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы комитета Марьяну Безуглую.
"Комитет только что рекомендовал (законопроект - ред.) по реформе СБУ", - написала в Facebook Безуглая.
Депутат добавила, что на рассмотрение Верховной рады законопроект поступит 5 октября текущего года.
Напомним, в конце января Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе СБУ.
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