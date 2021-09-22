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Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ: когда рассмотрит парламент

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Киев, Среда 22 сентября 2021 17:15
Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ: когда рассмотрит парламент Фото: законопроект о реформе СБУ одобрил комитет Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Парламент начнет рассматривать документ в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы комитета Марьяну Безуглую.

"Комитет только что рекомендовал (законопроект - ред.) по реформе СБУ", - написала в Facebook Безуглая.

Депутат добавила, что на рассмотрение Верховной рады законопроект поступит 5 октября текущего года.

Напомним, в конце января Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе СБУ.

В "Слуге народа" РБК-Украина рассказали, как будет работать украинская спецслужба после реформы.

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