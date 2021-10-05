Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых правок

Послы стран Большой семерки (G7) сделали заявление по поводу реформы Службы безопасности Украины. Послы призвали украинский парламент одобрить нынешнюю редакцию законопроекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7. Послы G7 надеются, что Верховная рада как можно быстрее вынесет на голосование законопроект о реформе СБУ без внесения новых правок в документ. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для превращения СБУ в современную службу безопасности, что способствует укреплению безопасности и процветанию Украины, - отмечается в заявлении. Напомним, законопроект о реформе СБУ уже прошел профильный комитет. Планируется, что народные депутаты рассмотрят документ в октябре.