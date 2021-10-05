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Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых правок

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 18:35
Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых правок Фото: послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ (ssu.gov.ua)