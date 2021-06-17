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Послы G7 призвали как можно быстрее провести выборы в 18 общинах Донбасса

Автор: РБК-Украина

Местные выборы в отдельных территориальных общинах на Донбассе необходимо провести как можно скорее. Также Украине нужно продолжить изменения Избирательного кодекса.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице британского председательства в группе послов G7.

Сообщается, что послы "Большой семерки" провели встречу с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, на которой подчеркнули необходимость дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.

Кроме того, послы G7 призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса, а также усилить регулирование финансирования в политике.

Напомним, местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года, но не в некоторых прифронтовых общинах. Это объясняется тем, что на основании информации военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, СБУ и военных, Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения выборов.

В частности, в прифронтовой зоне невозможно гарантировать безопасность избирателей, а также есть высокая террористическая угроза.

Местные выборы не проводились в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецке, Станице Луганской, Попасной, Счастье и других территориальных общинах.

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ДонбассG7Местные выборы