Посли G7 закликали якнайшвидше провести вибори у 18 громадах Донбасу

Місцеві вибори в окремих територіальних громадах на Донбасі необхідно провести якомога швидше. Також Україні потрібно продовжити зміни Виборчого кодексу.

Про це йдеться в повідомленні на Twitter-сторінці британського головування в групі послів G7.

Повідомляється, що посли "Великої сімки" провели зустріч з представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, на якій підкреслили необхідність подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів. Крім того, посли G7 закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.