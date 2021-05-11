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Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы на Донбассе, - ОПОРА

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 15:13
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы на Донбассе, - ОПОРА Фото: постановление ЦИК о невозможности провести выборы на Донбассе отменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд Киева 11 мая 2021 года отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов на Донбассе. Речь идет о постановлении, которым были запрещены выборы 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Как известно, 8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установил невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

Напомним, местные выборы не проводились в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецке, Станице Луганской, Попасной, Счастье.

РБК-Украина писало, что 16 января ЦИК вновь заявил об угрозе безопасности избирателей на территории 18 общин Донбасса и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

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