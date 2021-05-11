Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы на Донбассе, - ОПОРА

Шестой апелляционный административный суд Киева 11 мая 2021 года отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов на Донбассе. Речь идет о постановлении, которым были запрещены выборы 25 октября 2020 года.

Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Как известно, 8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установил невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.