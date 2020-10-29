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Послы G7 осудили решение КСУ по декларированию

Автор: РБК-Украина

Послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

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Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, продолжающий бороться за воплощение своего стремления процветающей и демократической Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.

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