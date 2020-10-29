Посли G7 засудили рішення КСУ по декларуванню

Посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Про це йдеться в заяві послів в Twitter.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, які відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення процвітаючої та демократичної України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України декларуванню створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.