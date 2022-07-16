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Эмбарго на золото из России не затронет ювелирные изделия, - Politico

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Брюссель, Суббота 16 июля 2022 15:26
Эмбарго на золото из России не затронет ювелирные изделия, - Politico Фото: Евросоюз готовится запретить импорт золота из России (pexels.com)
Автор: Илона Свиридова

Европейская комиссия предлагает в седьмом пакете санкций против России ввести эмбарго на импорт золота. Однако оно может не затронуть ювелирные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пришло к такому выводу, ознакомившись с проектом Еврокомиссии, который обсуждают страны-участницы ЕС. В нем говорится о запрете импорта или передачи золота, если его страной происхождения является Россия или оно было вывезено из РФ в Евросоюз или в третьи страны.

При этом из приложения к документу следует, что вводится эмбарго на золото в виде порошка, необработанном или полуфабрикатном виде, а также на золотые монеты и отходы или лом золота.

"В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые помогут деньгам попасть в кремлевскую казну", - пишет Politico.

Ежегодно Россия экспортирует золото на миллиарды евро. В частности, в 2019 году около 90% российского экспорта приходилось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить седьмой пакет санкций против России уже на следующей неделе, а именно 20 июля.

РБК-Украина писало, что войдет в новый санкционный пакет.

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