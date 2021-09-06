Послы ЕС в среду одобрят продление персональных санкций против России за Крым

Послы Европейского союза в среду планируют одобрить продление персональных санкций против России за оккупацию Крыма. Речь об ограничениях в отношении физических и юридических лиц, причастных к захвату украинского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считают, подорвали территориальную целостность Украины", - рассказал журналист на странице в Twitter.