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Послы ЕС в среду одобрят продление персональных санкций против России за Крым

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Брюссель, Понедельник 06 сентября 2021 15:50
Послы ЕС в среду одобрят продление персональных санкций против России за Крым Фото: послы ЕС одобрят продление санкций против России (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза в среду планируют одобрить продление персональных санкций против России за оккупацию Крыма. Речь об ограничениях в отношении физических и юридических лиц, причастных к захвату украинского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считают, подорвали территориальную целостность Украины", - рассказал журналист на странице в Twitter.

Напомним, в июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма.

А в конце июня лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом будет необходимость.

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Евросоюз Санкции против России Крым
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