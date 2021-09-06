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Посли ЄС у середу схвалять продовження персональних санкцій проти Росії за Крим

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Брюссель, Понеділок 06 вересня 2021 15:50
Посли ЄС у середу схвалять продовження персональних санкцій проти Росії за Крим Фото: посли ЄС схвалять продовження санкцій проти Росії (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу у середу планують схвалити продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Мова про обмеження стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до захоплення українського півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС у середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд та заморожування активів для 177 людей та 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - розповів журналіст на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, у липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму.

А наприкінці червня лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому буде необхідність.

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