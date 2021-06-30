Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

В Европейском Союзе поддержали продление экономических санкций против России. Решение приняли послы ЕС.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", - сообщил он.