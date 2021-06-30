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Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії

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Київ, Середа 30 червня 2021 12:08
Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії Фото: ЄС продовжує санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європейському Союзі підтримали продовження економічних санкцій проти Росії. Рішення прийняли посли ЄС.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, санкції мають бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", - повідомив він.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії.

Крім того, лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.

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