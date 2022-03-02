UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Послы ЕС согласились отключить семь российских банков от SWIFT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Послы Европейского Союза вечером 1 марта согласились отключить семь российских банков от платежной системы SWIFT. Также будут введены санкции в отношении новостных агентств RT и Sputnik.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня (1 марта - ред.) вечером послы ЕС согласились ввести санкции в отношении RT и Sputnik, а также ввести санкции SWIFT в отношении семи российских банков", - сообщил журналист.

Среди них:

  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк";
  • ВЭБ.

Кроме того, послы есть достигли политического соглашения по пакету экономических санкций в отношении Беларуси. Однако, отметил журналист, окончательное решение планируется принять утром 2 марта.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкцииSWIFTВойна России против Украины