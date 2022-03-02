Послы ЕС согласились отключить семь российских банков от SWIFT

Послы Европейского Союза вечером 1 марта согласились отключить семь российских банков от платежной системы SWIFT. Также будут введены санкции в отношении новостных агентств RT и Sputnik.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

"Сегодня (1 марта - ред.) вечером послы ЕС согласились ввести санкции в отношении RT и Sputnik, а также ввести санкции SWIFT в отношении семи российских банков", - сообщил журналист.

Среди них:

ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

"Новикомбанк";

"Промсвязьбанк";

"Совкомбанк";

ВЭБ.

Кроме того, послы есть достигли политического соглашения по пакету экономических санкций в отношении Беларуси. Однако, отметил журналист, окончательное решение планируется принять утром 2 марта.