Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT

Посли Європейського Союзу ввечері 1 березня погодилися відключити сім російських банків від платіжної системи SWIFT. Також будуть введені санкції щодо новинних агентств RT і Sputnik.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка .

Крім того, посли є досягли політичної угоди щодо пакета економічних санкцій щодо Білорусі. Однак, зазначив журналіст, остаточне рішення планується прийняти вранці 2 березня.

"Сьогодні (1 березня - ред.) ввечері посли ЄС погодилися ввести санкції щодо RT і Sputnik, а також ввести санкції SWIFT щодо семи російських банків", - повідомив журналіст.

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